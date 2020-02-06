На Литейном мосту в Брянске начали возводить первую опору

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:56:23+03:00

На Литейном мосту в Брянске приступили к подготовительным работам по обустройству опор. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Всего таких конструкций будет двенадцать

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В Бежицком районе Брянска продолжается строительство нового Литейного моста.

На данный момент свайное поле готово полностью, смонтированы все 168 буронабивных свай. Строители готовят ростверки (это верхняя часть свайного фундамента, которая распределяет нагрузку). Две таких конструкции уже готовы, ведутся работы по обустройству еще двух. Кроме того, на объекте приступили к подготовительным работам по обустройству самих опор: уже установили опалубку и каркасы для бетонирования стоек первой опоры. Всего изготовят 12 мостовых опор.

– Литейный мост будет состоять из двух частей, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Сейчас ведется строительство новой части моста. Старую, действующую часть, реконструируют позже, в рамках второго этапа строительства.

Добавим, что стоимость строительства первого пускового комплекса Литейного моста составляет около 450 миллионов рублей. Работы начались в середине ноября 2019 года, контракт рассчитан до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU