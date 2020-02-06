Сергей Дзюбо обжаловал иск брянского суда о выплатах потерпевшим

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:31:12+03:00

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Осужденный за смертельное ДТП в Брянске Сергей Дзюбо обжаловал иск о выплате компенсации в 1,5 миллионов рублей семьях потерпевших. Документ поступил в Советский районный суд, сообщается на его официальном сайте.

Напомним, ДТП произошло около полуночи 9 июня 2014 года. Тогда столкнулись автомобили «Инфинити» и «Додж». После удара иномарка протаранила автобусную остановку «Завод Сельмаш». В результате этого два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. В момент аварии в салоне кроссовера находились Олеся Сивакова и ее приятель Сергей Дзюбо. Изначально мужчина заявил, что он был за рулем, однако в последствии от своих слов оказался. В итоге фигуранткой дела стала его подруга, которую в итоге осудили на шесть лет. Однако Олеся Сивакова сумела оспорить приговор и ее оправдали. Вскоре после этого началось новое расследование. В июне 2019-го обвинительный приговор вынесли уже Сергею. Его осудили на шесть лет колонии-поселения и лишили водительских прав сроком на два года.

Кроме того, в декабре суд обязал виновника смертельного ДТП компенсировать пострадавшим в аварии причиненный моральный вред: суммарно полтора миллиона рублей.

Как стало известно, Сергей Дзюбо не согласился с этим иском и обжаловал его. Документ приняли к рассмотрению.

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ИСТОЧНИК KP.RU