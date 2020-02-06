В Брянской области уничтожили полтонны замороженных сверчков

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:44:34+03:00

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

В Брянской области перехватили крупную партию замороженных сверчков Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

У перевозчика не было документов на продукцию

Изменить размер текста: A A

На Брянской области перехватили крупную партию замороженных сверчков, которые везли без документов.

Автомобиль с нелегальным грузом задержали на автодороге "Сураж-Костюковичи" в Суражском районе. Перевозчиком являлся гражданин Республики Беларусь. Для разбирательства таможенники доставили грузна склад временного хранения ООО «Четыре принципа» (расположен в Новозыбкове).

– В транспортном средстве находились 24 коробки с замороженными сверчками общим весом 480 килограммов, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – При этом необходимые ветеринарные сопроводительные документы на сырье, а также маркировочные этикетки с указанием наименования, производителя, условий транспортировки, дате производства и сроках годности перевозимого груза отсутствовали.

5 февраля партию замороженных сверчков утилизировали, а виновного привлекли к административной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU