2020-02-06T13:44:34+03:00
Общество

В Брянской области уничтожили полтонны замороженных сверчков

У перевозчика не было документов на продукцию
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянской области перехватили крупную партию замороженных сверчковВ Брянской области перехватили крупную партию замороженных сверчковФото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
Изменить размер текста:

На Брянской области перехватили крупную партию замороженных сверчков, которые везли без документов.

Автомобиль с нелегальным грузом задержали на автодороге "Сураж-Костюковичи" в Суражском районе. Перевозчиком являлся гражданин Республики Беларусь. Для разбирательства таможенники доставили грузна склад временного хранения ООО «Четыре принципа» (расположен в Новозыбкове).

– В транспортном средстве находились 24 коробки с замороженными сверчками общим весом 480 килограммов, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – При этом необходимые ветеринарные сопроводительные документы на сырье, а также маркировочные этикетки с указанием наименования, производителя, условий транспортировки, дате производства и сроках годности перевозимого груза отсутствовали.

5 февраля партию замороженных сверчков утилизировали, а виновного привлекли к административной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24