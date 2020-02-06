В Дятьковском районе в ручей сбрасывали неочищенные стоки

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:42:59+03:00

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В Дятькове рассмотрели иск природоохранного прокурора к местному МУП «Канализационное хозяйство», которое уличили в сбросе в водоем неочищенных сточных вод.

В судебном заседании установили, что МУП сливает канализацию в ручей Безымянный в деревне Березино Дятьковского района. Однако в этих стоках превышены установленные нормативы: в 2,7 раза по фосфатам и фосфору, в 5,1 – по железу.

– Несоблюдение требований природоохранного законодательства влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Дятьковский городской суд иск удовлетворил. Предприятие обязали очищать свои сточные воды в соответствии с нормативами. Как только решение вступит в силу, за его исполнением проследит прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU