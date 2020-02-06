Брянец получил срок за убийство незваного гостя
В Новозыбкове вынесли приговор по уголовному делу об убийстве. Виновным признали 48-летнего местного жителя.
В суде установили, что преступление брянец совершил вечером 28 мая прошлого года. Тогда в его дом незаконно проник потерпевший. Из-за этого мужчины поссорились. В итоге хозяин дома взял в руки нож и ударил незваного гостя ножом в грудь. От причиненного ранения тот скончался.
– Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В законную силу приговор пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU