Брянец получил четыре года колонии за похищение возлюбленной
На днях Советский районный суд Брянска вынес приговор 30-летнему горожанину, который похитил свою возлюбленную.
В январе прошлого года брянец встретил бывшую девушку на улице. Мужчина потребовал восстановить отношения, угрожая при этом возлюбленной пневматическим пистолетом.
Брянец избил бывшую девушку и увез ее к себе домой, где держал взаперти, пока на место происшествия не приехала полиция. Правоохранителей вызвали родственники пропавшей.
Горожанина признали виновным в похищении человека и назначил ему наказание - четыре года колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу
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ИСТОЧНИК KP.RU