Брянец получил четыре года колонии за похищение возлюбленной

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:52:35+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

На днях Советский районный суд Брянска вынес приговор 30-летнему горожанину, который похитил свою возлюбленную.

В январе прошлого года брянец встретил бывшую девушку на улице. Мужчина потребовал восстановить отношения, угрожая при этом возлюбленной пневматическим пистолетом.

Брянец избил бывшую девушку и увез ее к себе домой, где держал взаперти, пока на место происшествия не приехала полиция. Правоохранителей вызвали родственники пропавшей.

Горожанина признали виновным в похищении человека и назначил ему наказание - четыре года колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU