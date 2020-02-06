Брянца будут судить за фиктивный брак с иностранкой

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:45:21+03:00

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Брак жителя Брянска с иностранной гражданкой пытаются признать недействительным. Нарушение миграционного закона обнаружила прокуратура Фокинского района.

Правоохранители выяснили, что в августе 2019 года 36-летний брянец заключил фиктивный брак с 38-летней гражданкой Киргизской Республики.

Однако цели у молодоженов были корыстные.

- Брак заключили с целью скорейшего получения иностранной гражданкой разрешения на временное проживание и дальнейшего получения гражданства Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По закону фиктивный брак признается недействительным.

Чтобы брак признали таковым и аннулировали его, прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU