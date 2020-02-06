В Брянске поймали трех пьяных водителей за сутки

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:05:04+03:00

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В среду, 5 февраля, в Брянке не фиксировались дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Вместе с тем, произошло десять, так называемых, «железок» (то есть ДТП без пострадавших). Также автоинспекторы пресекли 195 фактов нарушений ПДД. В трех случаях от управления отстраняли пьяных водителей: все они отказались от медицинского освидетельствования.

31 протокол сотрудники ДПС составили на пешеходов. 8 раз горожанам не уступали дорогу на «зебрах». В девяти случаях лихачи проезжали на красный, в 18-ти – ехали не пристегнутыми. Еще трое перевозили детей без специальных кресел.

– Водители брянских маршруток нарушили ПДД 15 раз за сутки, - уточнили в городском отделе ГИБДД. – Также фиксировалась езда без прав, неуплата штрафов и превышение уровня тонировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU