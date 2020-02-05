В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах
В городе начали готовиться к празднику
В этот день горожан ждет обширная программа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске начали подготовку ко Дню Победы. В этот день горожан ждет обширная программа.
9 мая праздничные фейерверки прогремят во всех районах города.
С местами их проведения должны определиться заранее, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.
Кроме того, в городе начали готовить иллюминацию и новые тематические инсталляции, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU