В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:16:50+03:00

В этот день горожан ждет обширная программа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе начали готовиться к празднику

Изменить размер текста: A A

В Брянске начали подготовку ко Дню Победы. В этот день горожан ждет обширная программа.

9 мая праздничные фейерверки прогремят во всех районах города.

С местами их проведения должны определиться заранее, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Кроме того, в городе начали готовить иллюминацию и новые тематические инсталляции, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU