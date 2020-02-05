2020-02-05T18:16:50+03:00
Общество

В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах

В городе начали готовиться к празднику
Мария Дедкова
Поделиться:
В этот день горожан ждет обширная программа.В этот день горожан ждет обширная программа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянске начали подготовку ко Дню Победы. В этот день горожан ждет обширная программа.

9 мая праздничные фейерверки прогремят во всех районах города.

С местами их проведения должны определиться заранее, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Кроме того, в городе начали готовить иллюминацию и новые тематические инсталляции, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на дороге по улице Советской проложили 67% ливневки
Сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег воспитанниц
Межевой центр: оформление земли «под ключ»
На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон
Время покупать теплицу по выгодной цене
В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах
В Брянске работникам троллейбусного управления задержали зарплату
В Дятькове осудили директора МУПа за сокрытие налогов
В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки
Член СФ предлагает разрешить использовать образы людей и животных в рекламе алкогольной продукции
В Брянске пожилой водитель сбил девушку на «зебре»
Научно-клинический центр Микрохирургии глаза переехал в новое здание «Владимир Плаза»*
Пропавшего под Брянском 65-летнего Анатолия Стешина нашли погибшим
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию