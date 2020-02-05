В Брянске работникам троллейбусного управления задержали зарплату
Долг составил 2,3 миллиона рублей
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Работникам брянского троллейбусного управления задержали зарплату. 253 сотрудника не получили 2,3 миллиона рублей.
Прокуратура внесла работодателю представление, потребовав устранить нарушения и выплатить людям деньги.
На директора предприятия завели административное дело.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, на данный момент долг сотрудникам вернули.
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ИСТОЧНИК KP.RU