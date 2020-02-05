2020-02-05T14:26:57+03:00
Общество

В Брянске пожилой водитель сбил девушку на «зебре»

У пострадавшей ушибы и ссадины
Анна ЛЕВКИНА
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На нерегулируемой «зебре» в Брянске пожилой водитель сбил девушку.На нерегулируемой «зебре» в Брянске пожилой водитель сбил девушку.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожная авария произошла в Советском районе Брянска во вторник, 4 февраля.

В 16.43 в районе дома №45 по улице Горбатова 72-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» сбил девушку. Двигался он со стороны улицы Дуки в сторону Авиационной.

В момент наезда пешеход находилась на нерегулируемой «зебре».

– 18-летняя девушка получила травмы в виде ушибов и ссадин коленных суставов, тазобедренных суставов, ушибов лица, – уточнили в городском отделе ГИБДД. – Медики отпустили ее домой, назначив лечение. Водитель трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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