В Брянске пожилой водитель сбил девушку на «зебре»
Дорожная авария произошла в Советском районе Брянска во вторник, 4 февраля.
В 16.43 в районе дома №45 по улице Горбатова 72-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» сбил девушку. Двигался он со стороны улицы Дуки в сторону Авиационной.
В момент наезда пешеход находилась на нерегулируемой «зебре».
– 18-летняя девушка получила травмы в виде ушибов и ссадин коленных суставов, тазобедренных суставов, ушибов лица, – уточнили в городском отделе ГИБДД. – Медики отпустили ее домой, назначив лечение. Водитель трезв.
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ИСТОЧНИК KP.RU