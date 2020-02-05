Пропавшего под Брянском 65-летнего Анатолия Стешина нашли погибшим
Пенсионера искали больше трех месяцев
Фото: vk.com, сообщество "Лиза Алерт Брянск"
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65-летнего Анатолия Стешина, который пропал в Брянском районе осенью прошлого года, нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в среду, 5 февраля.
«Пенсионер проживал в поселке Октябрьский Брянского района. Он ушел из дома 28 октября 2019 года. Поиски велись на протяжении трех месяцев. Мужчина не разговаривал и нуждался в медицинской помощи», - уточнили поисковики.
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ИСТОЧНИК KP.RU