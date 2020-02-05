2020-02-05T14:07:38+03:00
Общество

Пропавшего под Брянском 65-летнего Анатолия Стешина нашли погибшим

Пенсионера искали больше трех месяцев
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: vk.com, сообщество "Лиза Алерт Брянск"Фото: vk.com, сообщество "Лиза Алерт Брянск"
Изменить размер текста:

65-летнего Анатолия Стешина, который пропал в Брянском районе осенью прошлого года, нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в среду, 5 февраля.

«Пенсионер проживал в поселке Октябрьский Брянского района. Он ушел из дома 28 октября 2019 года. Поиски велись на протяжении трех месяцев. Мужчина не разговаривал и нуждался в медицинской помощи», - уточнили поисковики.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на дороге по улице Советской проложили 67% ливневки
Сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег воспитанниц
Межевой центр: оформление земли «под ключ»
На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон
Время покупать теплицу по выгодной цене
В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах
В Брянске работникам троллейбусного управления задержали зарплату
В Дятькове осудили директора МУПа за сокрытие налогов
В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки
Член СФ предлагает разрешить использовать образы людей и животных в рекламе алкогольной продукции
В Брянске пожилой водитель сбил девушку на «зебре»
Научно-клинический центр Микрохирургии глаза переехал в новое здание «Владимир Плаза»*
Пропавшего под Брянском 65-летнего Анатолия Стешина нашли погибшим
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию