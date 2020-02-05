В Брянске поймали двух пьяных водителей за сутки

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:35:33+03:00

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16 автоаварий без пострадавших (так называемые, «железки») произошло в Брянске во вторник, 4 февраля. Попутно автоинспекторы пресекли полторы сотни нарушений Правил дорожного движения, сообщили в городском отделе ГИБДД.

В двух случаях водители находились в состоянии опьянения: оба, кстати, отказались проходить медицинское освидетельствование.

41 раз не по правилам передвигались пешеходы. В 18 случаях им же не уступали дорогу на «зебрах». Трижды лихачей уличали в проезде на красный, 5 раз – езде без ремней безопасности. Еще у 15 автомобилистов были не оплаченные в срок штрафы ГИБДД.

15 протоколов сотрудники автоинспекции составили на водителей маршруток, 12 – такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU