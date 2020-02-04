В Брянской области ищут свидетелей ДТП на объездной дороге
В Брянской области полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 27 января на объездной дороге.
Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, около 18.30 48-м километре трассы столкнулись «Инфинити Кью Икс 80» и «Киа Рио». В автоаварии автомобилистка, которая была за рулем второй иномарки, получила тяжелые травмы.
Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61,63-11-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU