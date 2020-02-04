2020-02-04T18:46:21+03:00
Общество

В Брянской области ищут свидетелей ДТП на объездной дороге

На трассе столкнулись две иномарки
Мария Дедкова
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Около 18.30 48-м километре трассы столкнулись «Инфинити Кью Икс 80» и «Киа Рио»Около 18.30 48-м километре трассы столкнулись «Инфинити Кью Икс 80» и «Киа Рио»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 27 января на объездной дороге.

Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, около 18.30 48-м километре трассы столкнулись «Инфинити Кью Икс 80» и «Киа Рио». В автоаварии автомобилистка, которая была за рулем второй иномарки, получила тяжелые травмы.

Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61,63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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