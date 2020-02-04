Брянцы попросили скорректировать утренний рейс автобуса №33

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:43:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей частного сектора Фокинского района не в полной мере устраивает расписание автобуса №33. Об этом стало известно на приеме граждан в горадминистрации, куда пришла жительница Ходаринки. Так, мэру Александру Макарову женщина пояснила, что существующее расписание неудобно для школьников.

По маршруту №33 курсирует автобус большого класса, ежедневно он выполняет восемь рейсов. Еще один – дополнительный – запустили 24 января по просьбе жителей. Он отправляется с Ходаринки в 7.30, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Руководитель города велел еще раз обсудить расписание автобуса, организовав новую встречу с населением.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU