2020-02-04T14:43:48+03:00
Общество

Брянцы попросили скорректировать утренний рейс автобуса №33

На неудобное расписание жители Ходаринки пожаловались мэру
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: fotobus.msk.ruФото: fotobus.msk.ru
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Жителей частного сектора Фокинского района не в полной мере устраивает расписание автобуса №33. Об этом стало известно на приеме граждан в горадминистрации, куда пришла жительница Ходаринки. Так, мэру Александру Макарову женщина пояснила, что существующее расписание неудобно для школьников.

По маршруту №33 курсирует автобус большого класса, ежедневно он выполняет восемь рейсов. Еще один – дополнительный – запустили 24 января по просьбе жителей. Он отправляется с Ходаринки в 7.30, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Руководитель города велел еще раз обсудить расписание автобуса, организовав новую встречу с населением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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