Брянскую фирму оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержку зарплат
В прокуратуру Стародубского района обратились работники ООО «Александр и партнеры». Они пожаловались на задержку зарплат на предприятии.
Прокурорская проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что руководитель общества действительно нарушал сроки выплаты заработной платы в 2018 году. При этом финансовая возможность у него была. В итоге образовалась задолженность перед 13 работниками на сумму более 900 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
На работодателя завели уголовное дело. Его уже рассмотрели в суде. Виновного оштрафовали на 120 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU