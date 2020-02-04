Брянскую фирму оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержку зарплат

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:50:51+03:00

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В прокуратуру Стародубского района обратились работники ООО «Александр и партнеры». Они пожаловались на задержку зарплат на предприятии.

Прокурорская проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что руководитель общества действительно нарушал сроки выплаты заработной платы в 2018 году. При этом финансовая возможность у него была. В итоге образовалась задолженность перед 13 работниками на сумму более 900 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

На работодателя завели уголовное дело. Его уже рассмотрели в суде. Виновного оштрафовали на 120 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU