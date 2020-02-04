2020-02-04T13:50:51+03:00
Общество

Брянскую фирму оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержку зарплат

Работодатель задолжал сотрудникам больше 900 тысяч рублей
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянской области работодателя оштрафовали за миллионный зарплатный долг .В Брянской области работодателя оштрафовали за миллионный зарплатный долг .Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В прокуратуру Стародубского района обратились работники ООО «Александр и партнеры». Они пожаловались на задержку зарплат на предприятии.

Прокурорская проверка эту информацию подтвердила. Оказалось, что руководитель общества действительно нарушал сроки выплаты заработной платы в 2018 году. При этом финансовая возможность у него была. В итоге образовалась задолженность перед 13 работниками на сумму более 900 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

На работодателя завели уголовное дело. Его уже рассмотрели в суде. Виновного оштрафовали на 120 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянскую фирму оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержку зарплат
Борис Пайкин дипломатично поможет школе в п.Локоть
Брянец получил 11 лет колонии за убийство 19-летнего парня
Брянские танцоры завоевали «серебро» первенства ЦФО среди юниоров
Соцсети: таксист устроил гонки на Речной в Брянске
В Брянскую область не пустили зараженные молью томаты
В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день
В Брянске проверят водителей такси
В Брянске из-за ремонта коллектора ограничат движение в Бежице
Фестиваль «Славянское единство-2020» проведут в Клинцах
В Брянске возле «зебры» иномарка сбила пенсионерку
В брянском заповеднике сняли на видео двух медвежат
В Брянске ограничат движение из-за открытия детского сада
Через Брянщину пытались незаконно провезти четыре иконы 19 века
Двое брянских подростков украли ящик с пожертвованиями
Основатель брянского лицея №1 Антонина Курасова отметила день рождения
Житель Новозыбкова пойдет под суд за попытку провернуть аферу с "чернобыльским" жильем
В Брянске 5 февраля пройдут сплошные проверки водителей автобусов
Борис Пайкин взял под личную опеку локотского «Гномика»
Брянский легкоатлет Илья Иванов завоевал "бронзу" на "Битве полов"
В Унече бывший студент заплатит штраф за взятку директору вуза
Брянца осудили за кражу фермы для майнинга биткоинов
В Брянске накрыли подпольное казино
Максим Аверин призвал брянцев поддерживать чистоту
Жителя Брянска осудят за угрозу убийством фельдшеру «скорой»
Жителям Брянщины выделят 80 миллиардов рублей на пенсию и соцвыплаты
Баню №2 на Володарке в Брянске отдали частному клубу
В Брянске вандалы разгромили подъезд многоэтажки на улице Комарова