2020-02-04T13:42:32+03:00
Политика

Борис Пайкин дипломатично поможет школе в п.Локоть

Региональная неделя Бориса Пайкина продолжилась теплой встречей в Локотской школе
Мария Иванова
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Визит Бориса Пайкина в локотскую школу был теплым и радушнымВизит Бориса Пайкина в локотскую школу был теплым и радушным
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Для депутата Госдумы Бориса Пайкина очень неожиданным во время визита в школу было отсутствие руководства образовательного учреждения в поселке Лопандино. Ранее помощники депутата официально и письменно договорились с руководством школы о визите депутата Госдумы, однако на момент приезда Бориса Пайкина и его помошников лопандинский директор Михаил Кристенков отсутствовал по неизвестной причине. На телефон он не отвечал , а школа оказалась запертой изнутри.

Далее парламентарий побывал в Локоте, где в школе №3 его ждал радушный прием. Депутату Госдумы провели экскурсию по этажам и кабинетам школы, Борис Романович с привычной решительностью обозначил точки приложения своей помощи: классы, столовая, кабинет технологии, окна.

В ближайшее время на радость руководства школы и ученикам за счет средств фонда Бориса Пайкина здесь установят стеклопакеты в окнах, заменят мебель в столовой и аудиториях, купят специальные стулья в компьютерный класс, привезут десять швейных машинок в кабинет технологии. Эта помощь школе была очень кстати , ведь в некоторых классах мебель разменяла уже третий десяток, а швейные машинки были установлены еще в год постройки школы сорок пять лет назад.

«Мы никому не намерены навязывать свою помощь, - комментирует итоги поездки в Лопандино и Локоть Борис Пайкин. – Моей целью не стоит пиар или выискивание недостатков, поэтому нелепое поведение лопандинского директора удивляет. Наверное, у него в школе всего вдосталь, что ж, мы поможем тем, кто не так осчастливлен вниманием властей. Наши дети должны учиться в достойных условиях, и я буду прикладывать к этому все силы. Разумеется, хотелось бы делать это во взаимодействии с властями и руководством образовательных учреждений, но как мы видим, не всем это нужно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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