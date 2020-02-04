Брянские танцоры завоевали «серебро» первенства ЦФО среди юниоров
Соревнования проходили в эти выходные в Калуге
Брянская пара танцоров-юниоров завоевала «серебро» первенства ЦФОФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Соревнования по танцевальному двоеборью европейской и латиноамериканской программам среди юниоров проходили в эти выходные в Калуге. Брянск на турнире представили Святослав Соломенников и Анна Авдеева. Ребята занимаются в областном центре «Народное творчество», они воспитанники Светланы и Виктора Фанасютиных.
По упорной борьбе брянская пара завоевала серебряные медали. Она совсем немного уступила дуэту из города Королев в финальном танце.
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ИСТОЧНИК KP.RU