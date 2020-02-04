2020-02-04T12:47:46+03:00
Общество

Брянские танцоры завоевали «серебро» первенства ЦФО среди юниоров

Соревнования проходили в эти выходные в Калуге
Анна ЛЕВКИНА
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Брянская пара танцоров-юниоров завоевала «серебро» первенства ЦФОБрянская пара танцоров-юниоров завоевала «серебро» первенства ЦФОФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Соревнования по танцевальному двоеборью европейской и латиноамериканской программам среди юниоров проходили в эти выходные в Калуге. Брянск на турнире представили Святослав Соломенников и Анна Авдеева. Ребята занимаются в областном центре «Народное творчество», они воспитанники Светланы и Виктора Фанасютиных.

По упорной борьбе брянская пара завоевала серебряные медали. Она совсем немного уступила дуэту из города Королев в финальном танце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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