2020-02-04T12:09:23+03:00
Общество

Соцсети: таксист устроил гонки на Речной в Брянске

Любителя быстрой езды засняли на видеорегистратор
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: скриншот видео, опубликованного в vk.comФото: скриншот видео, опубликованного в vk.com
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Опасное вождение таксиста засняли на видеорегистратор в Брянске. 3 февраля запись опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На ролике видно, как водитель «Рено Логан» (такси) на огромной скорости совершает обгон на улице Речной в Володарском районе. Он едва ли не вылетает на встречную полосу. К счастью, обходится без ДТП и жертв.

Инцидент активно обсуждают горожане в комментариях. Один из пользователей пишет, что стал свидетелем еще одного нарушения ПДД со стороны таксиста в этот же день. Он утверждает, что лихач проехал на красный, не стал ждать около минуты размещающего сигнала.

Отметим, что гонки автомобилист устроил на одной из самых опасных улиц города. К примеру, в октябре 2019-го там погибли сразу три человека: мать и двое ее малолетних детей. Тогда молодой человек на легковушке также вылетел на встречку и протаранил несколько автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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