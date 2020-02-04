В Брянскую область не пустили зараженные молью томаты
В Брянской области перехватили турецкие томаты, зараженные карантинным вредителем. Партия весом 19,8 тонны следовала в Москву через ТЛТ ООО «Погар-Логистика». Выявили ее сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на прошлой неделе.
Как показали лабораторные испытания, продукция была заражена южноамериканской томатной молью.
– Небезопасную продукцию вернули экспортеру, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Сделано это с целью недопущения распространения данного карантинного вредителя в РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU