В Брянскую область не пустили зараженные молью томаты

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:11:33+03:00

В Брянскую область ввозили почти 20 тонн зараженных турецких томатов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Небезопасную продукцию ввозили в наш регион через Погар

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В Брянской области перехватили турецкие томаты, зараженные карантинным вредителем. Партия весом 19,8 тонны следовала в Москву через ТЛТ ООО «Погар-Логистика». Выявили ее сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на прошлой неделе.

Как показали лабораторные испытания, продукция была заражена южноамериканской томатной молью.

– Небезопасную продукцию вернули экспортеру, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Сделано это с целью недопущения распространения данного карантинного вредителя в РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU