В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:42:24+03:00

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Десять автоаварий без пострадавших – так называемые «железки» – зарегистрировали в Брянске в понедельник, 3 февраля. Также автоинспекторы пресекли 146 нарушений ПДД, в том числе поймали одного пьяного водителя.

47 раз не по правилам передвигались пешеходы: на них составили протоколы. В 12 случаях им же (пешеходам) не уступали дорогу на «зебрах». Четырех автомобилистов уличили в проезде на красный, шестерых – в неуплате штрафов. Еще 11 водителей оштрафовали за езду без ремней безопасности, уточнили в городском отделе ГИБДД.

На счету водителей маршруток – 11 нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU