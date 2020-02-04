В Брянске проверят водителей такси
Городская Госавтоинспекция объявила о начале профилактической акции
По данным полицейских, только в январе этого года в городе произошло пять ДТП с таксистами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске сотрудники ГИБДД устроят проверки таксистов. Оперативно-профилактическая акция пройдет с 5 по 12 февраля.
Как поясняют в городской Госавтоинспекции, цель проверок - обеспечить безопасность перевозок и предупредить аварии.
По данным полицейских, только в январе этого года в городе произошло пять ДТП с таксистами, в которых три человека погибло и пять ранено.
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ИСТОЧНИК KP.RU