В Брянске проверят водителей такси

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:38:00+03:00

По данным полицейских, только в январе этого года в городе произошло пять ДТП с таксистами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске сотрудники ГИБДД устроят проверки таксистов. Оперативно-профилактическая акция пройдет с 5 по 12 февраля.

Как поясняют в городской Госавтоинспекции, цель проверок - обеспечить безопасность перевозок и предупредить аварии.

По данным полицейских, только в январе этого года в городе произошло пять ДТП с таксистами, в которых три человека погибло и пять ранено.

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ИСТОЧНИК KP.RU