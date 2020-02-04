Фестиваль «Славянское единство-2020» проведут в Клинцах

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:25:23+03:00

Готовиться к масштабному форуму начали за пять месяцев до его проведения

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Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство-2020» проведут во втором по величине городе Брянской области Клинцы в конце июня. Подготовка к нему уже началась, сообщает клинцовская газета «Труд».

В городе, в частности, приступили к разработке подробной дорожной карты. В нее будут включены все мероприятия, которые касаются подготовки и проведения фестиваля. Работы ведут сотрудники отдела горадминистрации, управляющие компании и коммунальные службы.

Отметим, что ранее Клинцы уже принимал аналогичный фестиваль. Было это летом 2017-го. Его отличительной чертой стала тема детства. На «Славянское единство» традиционно съехались официальные делегации и творческие коллективы из разных регионов России, Беларуси и Украины.

В 2018 году фестиваль провели в белорусском городе Ветка, в 2019-м – на «Партизанской поляне» под Брянском.

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ИСТОЧНИК KP.RU