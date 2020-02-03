В брянском заповеднике сняли на видео двух медвежат

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:58:44+03:00

Малыши устроили между собой соревнования. Фото: заповедник "Брянский лес"

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В брянском заповеднике в объектив видеокамер попали два медвежонка. Ролик с косолапыми опубликовали сотрудники в социальных сетях в понедельник, 3 февраля.

- Подрастающие медведи заповедника "Брянский лес" любят играться точно так же, как и человеческие детеныши. И лазание по деревьям - одно из развлечений медвежьей детворы, - прокомментировали видео в заповеднике.

Медвежата из "Брянского леса".Видео: Заповедник "Брянский лес"

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ИСТОЧНИК KP.RU