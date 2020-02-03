Через Брянщину пытались незаконно провезти четыре иконы 19 века

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:11:45+03:00

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На брянской границе задержали пассажира с редким, но нелегальным грузом. Инцидент произошел 31 января в Новозыбковском районе, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Возле госграницы для проверки документов остановили рейсовый автобус «Гомель-Москва». У одного из пассажиров нашли четыре иконы 19 века и церковную утварь: два оклада от икон и металлическую чашу.

Документов на перевозку раритетов у пассажира не оказалось.

- Груз изъяли и направили на экспертизу и оценку, - уточнили в пресс-службе. – Если предметы признают культурными ценностями, то их владелец ответит по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU