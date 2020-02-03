Двое брянских подростков украли ящик с пожертвованиями

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:59:18+03:00

Благодаря записи подростков нашли за несколько часов. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Юных воришек вычислили по записи с камеры видеонаблюдения

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В брянском поселке Белые Берега задержали двух несовершеннолетних похитителей. Их подозревают в краже ящика с пожертвованиями, который находился в одном из местных продуктовых магазинов.

Инцидент произошел 31 января. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что «трофей» забрали двое подростков. Ящик находился возле кассы.

Через пару часов мальчишек задержали – ими оказались 15-летний и 13-летние местные жители.

- Ребята состоят на учете в полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Пожертвования принадлежали одному из приютов.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства преступления и подсчитывают сумму ущерба. Решается вопрос о привлечении подростков к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU