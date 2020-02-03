Основатель брянского лицея №1 Антонина Курасова отметила день рождения
Именинницу поздравили руководители города
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
Изменить размер текста:
1 февраля день рождения отметила основатель брянского лицея №1 Антонина Курасова. Антонина Семеновна создатель и первый директор учебного заведения. Поздравить именинницу пришли руководители города, сообщают в пресс-службе горсовета.
Антонину Курасову поблагодарили Антонину Семеновну за огромный вклад в развитие брянского образования и пожелали ей здоровья, благополучия и долголетия.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU