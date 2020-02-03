Основатель брянского лицея №1 Антонина Курасова отметила день рождения

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:54:54+03:00

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1 февраля день рождения отметила основатель брянского лицея №1 Антонина Курасова. Антонина Семеновна создатель и первый директор учебного заведения. Поздравить именинницу пришли руководители города, сообщают в пресс-службе горсовета.

Антонину Курасову поблагодарили Антонину Семеновну за огромный вклад в развитие брянского образования и пожелали ей здоровья, благополучия и долголетия.

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ИСТОЧНИК KP.RU