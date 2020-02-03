Житель Новозыбкова пойдет под суд за попытку провернуть аферу с "чернобыльским" жильем
55-летнего жителя Новозыбкова обвиняют в покушении на мошенничество.
По версии следствия, он вместе с подельником обратился в департамент семьи, социальной и демографической политики. Мужчины захотели получить компенсацию в 650 тысяч рублей за "чернобыльский" дом в селе Новые Бобовичи.
Но проверка показала, что данный дом никому из обратившихся не принадлежит. Документы для департамента, как говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области, злоумышленники подделали. Подельник скрылся.
Уголовное дело направили в Новозыбковский городской суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU