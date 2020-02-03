В Брянске 5 февраля пройдут сплошные проверки водителей автобусов

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:23:28+03:00

Если вы заметили нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 74-71-02. Фото: Елена РАКОВА

Патрульные машины будут дежурить на перекрестке улиц Никитина и Красный Маяк

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5 февраля в Брянске для водителей автобусов устроят сплошные проверки. Полицейские будут дежурить с 7.00 до 7.25 на перекрестке улиц Никитина и Красный Маяк, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проверят легальность перевозчиков, наличие предрейсовых осмотров у машин и автомобилистов, а также соблюдение режима труда и отдыха.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Если вы заметили нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU