Брянца осудили за кражу фермы для майнинга биткоинов
Ущерб превысил 15 миллионов рублей
Суд приговорил брянца к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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38-летний житель Брянска получил срок за кражу фермы для майнинга биткоинов.
В августе 2018 года злоумышленник вместе с приятелем взломали замки и похитили компьютеры и другое оборудование. Причиненный ущерб превысил 15 миллионов рублей.
Большую часть оборудования вернули потерпевшему.
Суд приговорил брянца к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU