Брянца осудили за кражу фермы для майнинга биткоинов

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:12:11+03:00

Суд приговорил брянца к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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38-летний житель Брянска получил срок за кражу фермы для майнинга биткоинов.

В августе 2018 года злоумышленник вместе с приятелем взломали замки и похитили компьютеры и другое оборудование. Причиненный ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Большую часть оборудования вернули потерпевшему.

Суд приговорил брянца к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU