Баню №2 на Володарке в Брянске отдали частному клубу
Последний день учреждение работало 2 февраля
Городских бань в Брянске становится все меньше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Знаменитую баню №2 на улице Пушкина в Брянске передали частникам. Учреждение пополнило список ушедших в прошлое городских парных.
Последний день в привычном режиме баня работала в воскресенье, 2 февраля. Кстати, данному частному клубу в 2018 году сдали в аренду баню №5 на улице Пионерской и баню №9 на улице Ульянова.
Они работают и по сей день.
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ИСТОЧНИК KP.RU