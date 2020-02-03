2020-02-03T11:13:28+03:00
Общество

Баню №2 на Володарке в Брянске отдали частному клубу

Последний день учреждение работало 2 февраля
Ольга УМАРОВА
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Городских бань в Брянске становится все меньше.Городских бань в Брянске становится все меньше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Знаменитую баню №2 на улице Пушкина в Брянске передали частникам. Учреждение пополнило список ушедших в прошлое городских парных.

Последний день в привычном режиме баня работала в воскресенье, 2 февраля. Кстати, данному частному клубу в 2018 году сдали в аренду баню №5 на улице Пионерской и баню №9 на улице Ульянова.

Они работают и по сей день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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