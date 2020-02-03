В Брянске вандалы разгромили на подъезд многоэтажки на улице Комарова
Злоумышленников пока не нашли
Фото: vk.com, ЖК "Речной", Брянск
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В Брянске 2 февраля вандалы разгромили подъезд в многоэтажке на улице Комарова. Все случилось ночью в жилом комплексе "Речной".
Хулиганы, как пишут местные жители, разбили две двери. Злоумышленников пока не нашли.
Проводить ремонт придется управляющей компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU