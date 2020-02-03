В Брянске вандалы разгромили на подъезд многоэтажки на улице Комарова

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:09:20+03:00

Злоумышленников пока не нашли

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В Брянске 2 февраля вандалы разгромили подъезд в многоэтажке на улице Комарова. Все случилось ночью в жилом комплексе "Речной".

Хулиганы, как пишут местные жители, разбили две двери. Злоумышленников пока не нашли.

Проводить ремонт придется управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU