В первый понедельник февраля на Брянщине будет дождливо

2 Февр. 2020 2020-02-02T20:01:56+03:00

Февраль, похоже, в этом году уже ничем не удивит брянцев... Фото: Ольга УМАРОВА

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Начало февраля в Брянской области ничем не отличается от нынешней «зимосени». Синоптики обещают жителям региона пасмурную погоду и дожди.

Ветер возьмет западное направление, передает областное МЧС, и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0 – плюс 5 градусов. Точно такая же погода на Брянщине ожидается ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU