Возле железнодорожного вокзала «Брянск-I» столкнулись две легковушки
Официальной информации от ГИБДД еще нет
Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В воскресенье, 2 февраля, возле вокзала «Брянск-I» в Володарском районе Брянска столкнулись две машины. Сообщение об этом появилось в соцсетях.
Судя по фото, в ДТП попали легковые авто. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
В региональной Госавтоинспекции о случившемся не сообщали.
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ИСТОЧНИК KP.RU