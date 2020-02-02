Возле железнодорожного вокзала «Брянск-I» столкнулись две легковушки

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:42:05+03:00

Официальной информации от ГИБДД еще нет

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В воскресенье, 2 февраля, возле вокзала «Брянск-I» в Володарском районе Брянска столкнулись две машины. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Судя по фото, в ДТП попали легковые авто. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

В региональной Госавтоинспекции о случившемся не сообщали.

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ИСТОЧНИК KP.RU