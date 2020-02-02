В Брянске задержали двух похитителей строительных лесов
В Брянске двое уголовников пытались украсть металлические строительные леса. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
Инцидент произошел в одном из мотелей Бежицкого района. По сигналу «тревожной кнопки» приехали бойцы Росгвардии.
- Группа задержания взяла с поличным двух мужчин, которые разбирали металлические строительные леса, - говорят в Росгвардии. - Ими оказались ранее судимые 35-летний и 43-летний местные жители.
Нарушителей доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU