В Брянске задержали двух похитителей строительных лесов

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:54:21+03:00

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В Брянске двое уголовников пытались украсть металлические строительные леса. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Инцидент произошел в одном из мотелей Бежицкого района. По сигналу «тревожной кнопки» приехали бойцы Росгвардии.

- Группа задержания взяла с поличным двух мужчин, которые разбирали металлические строительные леса, - говорят в Росгвардии. - Ими оказались ранее судимые 35-летний и 43-летний местные жители.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU