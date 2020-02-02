2020-02-02T12:33:59+03:00
Спорт

Футболисты брянского «Динамо» вернулись из отпуска

Первая в этом году тренировка прошла на базе в Отрадном
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.сom, группа ФК "Динамо Брянск".Фото: vk.сom, группа ФК "Динамо Брянск".
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В субботу, 1 февраля, из отпуска вернулись футболисты «Динамо Брянск» и провели первую в 2020 году тренировку на базе в Отрадном. Команда собралась в полном составе, рассказали в клубе.

Перед тренировкой прошло общее собрание, на котором игрокам представили новых сотрудников коллектива. Это исполнительный директор Евгений Зайцев, помощник главного тренера Олег Сергеев, администратор команды Евгений Синица и пресс-атташе Андрей Трушкин.

Главный тренер команды Александр Горбачев поздравил всех с долгожданным окончанием отпуска и началом тренировочного процесса. Евгений Зайцев вручил ему награду «Лучший тренер августа».

- Еще одним победителем в команде стал Алексей Сапаев, - рассказали в ФК «Динамо Брянск». - Наш защитник выиграл в конкурсе на лучший гол первой части сезона первенства Профессиональной Футбольной Лиги 2019/20.

В тренировке участвовали все футболисты, за исключением выбывших Ильи Васильева, Максима Пичугина и Ильи Архипова. А на следующей неделе динамовцы начнут проходить углубленный медосмотр и будут продолжать набирать форму ко второму сбору, на котором им предстоит сыграть три контрольных поединка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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