Дом в брянской Дубровке тушили шесть пожарных автоцистерн
Пострадавших нет
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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ЧП произошло около девяти утра в воскресенье, 2 февраля, в поселке Дубровка Брянской области. В МЧС сообщили о том, что начался пожар в одном из домов по улице Островского.
На место выехали шесть пожарных автоцистерн. Прибывшие спасатели обнаружили, что частный жилой дом полностью охвачен огнем.
- В 09.40 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Обошлось без пострадавших.
Причину возгорания установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU