Дом в брянской Дубровке тушили шесть пожарных автоцистерн

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:32:11+03:00

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ЧП произошло около девяти утра в воскресенье, 2 февраля, в поселке Дубровка Брянской области. В МЧС сообщили о том, что начался пожар в одном из домов по улице Островского.

На место выехали шесть пожарных автоцистерн. Прибывшие спасатели обнаружили, что частный жилой дом полностью охвачен огнем.

- В 09.40 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Обошлось без пострадавших.

Причину возгорания установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU