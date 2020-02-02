2020-02-02T10:32:11+03:00
Происшествия

Дом в брянской Дубровке тушили шесть пожарных автоцистерн

Пострадавших нет
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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ЧП произошло около девяти утра в воскресенье, 2 февраля, в поселке Дубровка Брянской области. В МЧС сообщили о том, что начался пожар в одном из домов по улице Островского.

На место выехали шесть пожарных автоцистерн. Прибывшие спасатели обнаружили, что частный жилой дом полностью охвачен огнем.

- В 09.40 пожар потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Обошлось без пострадавших.

Причину возгорания установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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