2020-02-01T12:54:58+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Александра Кухаренко

Мужчина не выходит на связь с 4 декабря
Мария Дедкова
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Фото: "Лиза Алерт" Брянск"Фото: "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянской области добровольцы и полицейские ищут пропавшего Александра Кухаренко.

42-летний мужчина пропал в Выгоничском районе еще 4 декабря прошлого года, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Нет части верхних зубов.

На момент пропажи был одет в черную куртку, серые джинсы, серый вязаный свитер, обут в черные ботинки.

Если видели Александра Кухаренко или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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