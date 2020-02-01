На трассе под Брянском 2 февраля устроят сплошные проверки для водителей

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:28:46+03:00

Патрульные машины будут дежурить на 10-11-м километре дороги Брянск-Новозыбков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На трассе под Брянском в воскресенье, 2 февраля, для водителей устроят сплошные проверки.

Патрульные машины будут дежурить на 10-11-м километре дороги Брянск-Новозыбков. Инспекторы ДПС проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что о нарушителях можно сообщить в дежурную часть.

Телефон: (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU