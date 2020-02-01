В Брянской области осталось 656 ветеранов Великой Отечественной войны

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:16:05+03:00

Брянцев призвали не забывать о подвиге героев и чаще благодарить их вне зависимости от памятных дат. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Столько стоит на учете в органах соцзащиты

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На Брянщине осталось всего 656 ветеранов Великой Отечественной войны. Эту цифру назвали в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики. Все ветераны стоят на учете в органах соцзащиты.

Брянцев призвали не забывать о подвиге героев и чаще благодарить их вне зависимости от памятных дат.

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ИСТОЧНИК KP.RU