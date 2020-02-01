2020-02-01T09:57:24+03:00
Общество

Брянское автотранспортное предприятие выплатит компенсацию упавшей в автобусе пенсионерке

Такое решение принял Советский районный суд
Мария Дедкова
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В апреле прошлого года в Брянске в автобусе №31 пенсионерка упала и сломала бедро. Пожилая женщина обратилась в суд, чтобы взыскать ущерб с автотранспортного предприятия.

- В судебном заседании установлено, что в результате полученной травмы пострадавшей причинены нравственные страдания и физическая боль, - говорят в пресс-службе Советского районного суда. - 22 января 2020 года с МУ «БГПАТП» взыскали в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда.

Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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