В Брянске для нового моста через Снежеть смонтировали 150 свай

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:40:52+03:00

После строительства дамбы начнут делать съезд к озеру Мутному

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В Брянске продолжают строить автодорогу Брянск-I - Брянск-II. Строители занимаются установкой защитной дамбы через реку Снежеть. В высоту она будет достигать шесть метров, сообщает пресс-служба мэрии.

Для строящегося моста уже готовы 150 свай из 400. Всего на объекте построят две новые дамбы.

Следующим этапом станет обустройство съезда с дамбы к озеру Мутному.

- Здесь также проведут рекультивацию и благоустройство берега, - говорят в горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU