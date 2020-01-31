В Брянске начали делать основание Литейного моста
В Брянске продолжается строительство Литейного моста.
Каждый день здесь трудятся до 50 рабочих. Строители изготовили первый ростверк. Всего их будет 12, в соответствии с количеством мостовых опор, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Заканчивают рабочие монтировать сваи.
Напомним, сейчас идет возведение новой части моста. Старую, действующую часть, будет реконструировать позже, в рамках второго этапа строительства. Сдать готовый объект должны до конца 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU