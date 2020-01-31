2020-01-31T13:14:12+03:00
Общество

В Брянске начали делать основание Литейного моста

Строители залили первый ростверк
Мария Дедкова
Поделиться:
Напомним, сейчас идет возведение новой части моста.Напомним, сейчас идет возведение новой части моста.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается строительство Литейного моста.

Каждый день здесь трудятся до 50 рабочих. Строители изготовили первый ростверк. Всего их будет 12, в соответствии с количеством мостовых опор, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заканчивают рабочие монтировать сваи.

Напомним, сейчас идет возведение новой части моста. Старую, действующую часть, будет реконструировать позже, в рамках второго этапа строительства. Сдать готовый объект должны до конца 2021 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24