Работники брянского троллейбусного управления пожаловались на высокую конкуренцию с автобусами

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:31:04+03:00

Глава города Марина Дбар пообещала, что в этом году троллейбусам уделят внимание. Фото: Елена РАКОВА

В городе до сих пор остро стоят вопросы электрического транспорта

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На прием к главе Брянска пришли сотрудники троллейбусного управления. Работники пожаловались на высокую конкуренцию с автобусами, сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, в будни на линии выходят до 150 автобусов. Их маршруты частично дублируют троллейбусы. Это повлияло на отток пассажиров из электрического транспорта.

Глава города Марина Дбар пообещала, что в этом году троллейбусам уделят внимание. В конце прошлого года губернатор Александр Богомаз сказал о необходимости купить новые машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU