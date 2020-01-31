2020-01-31T12:31:04+03:00
Общество

Работники брянского троллейбусного управления пожаловались на высокую конкуренцию с автобусами

В городе до сих пор остро стоят вопросы электрического транспорта
Мария Дедкова
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Глава города Марина Дбар пообещала, что в этом году троллейбусам уделят внимание.Глава города Марина Дбар пообещала, что в этом году троллейбусам уделят внимание.Фото: Елена РАКОВА
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На прием к главе Брянска пришли сотрудники троллейбусного управления. Работники пожаловались на высокую конкуренцию с автобусами, сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игоря Чубчикова, в будни на линии выходят до 150 автобусов. Их маршруты частично дублируют троллейбусы. Это повлияло на отток пассажиров из электрического транспорта.

Глава города Марина Дбар пообещала, что в этом году троллейбусам уделят внимание. В конце прошлого года губернатор Александр Богомаз сказал о необходимости купить новые машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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