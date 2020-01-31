Брянцы предложили оборудовать «лежачие» светофоры
Горожане обсуждают технологию, которую опробовали в Краснодарском крае
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Жители Брянска предложили оборудовать наземные светофоры. Дискуссия о светофорах на земле развернулась в социальных сетях.
Брянцам понравилась технология, которую использовали в Новороссийске. Стоп-линия на границе дороги и тротуара светится, дублируя сигнал основного светофора. По мнению брянцев, такие "маячки" помогли бы уберечь пешеходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU