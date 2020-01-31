Брянцы предложили оборудовать «лежачие» светофоры

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:43:55+03:00

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Жители Брянска предложили оборудовать наземные светофоры. Дискуссия о светофорах на земле развернулась в социальных сетях.

Брянцам понравилась технология, которую использовали в Новороссийске. Стоп-линия на границе дороги и тротуара светится, дублируя сигнал основного светофора. По мнению брянцев, такие "маячки" помогли бы уберечь пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU