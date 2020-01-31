В Брянске опрокинулась иномарка: пострадала 14-летняя девочка
У школьницы диагностировали перелом ключицы
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В Брянске на улице Коминтерна перевернулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января около 22.30, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 18-летний водитель за рулем "Митсубиши Галант" не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
В ДТП пострадала 14-летняя пассажирка иномарки. У школьницы диагностировали перелом ключицы. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU