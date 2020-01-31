Брянский легкоатлет Даниил Соболев установил рекорд России

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:22:30+03:00

Даниил Соболев на пьедестале в центре. Фото: ВФЛА

Спортсмен пробежал 60 метров с барьерами за 7,69 секунды

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Брянец Даниил Соболев установил новый рекорд России. Дистанцию в 60 метров с барьерами он преодолел за 7,69 секунды, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Такой результат наш спортсмен смог показать на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Турнир проходит в Новочебоксарске.

К слову, предыдущий рекорд принадлежал Ивану Бызину. Его спортсмен установил почти 15 лет тому назад. Тогда 60 метров он пробежал за 7,73 секунды.

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ИСТОЧНИК KP.RU