Брянский легкоатлет Даниил Соболев установил рекорд России
Спортсмен пробежал 60 метров с барьерами за 7,69 секунды
Даниил Соболев на пьедестале в центре. Фото: ВФЛА
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Брянец Даниил Соболев установил новый рекорд России. Дистанцию в 60 метров с барьерами он преодолел за 7,69 секунды, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Такой результат наш спортсмен смог показать на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Турнир проходит в Новочебоксарске.
К слову, предыдущий рекорд принадлежал Ивану Бызину. Его спортсмен установил почти 15 лет тому назад. Тогда 60 метров он пробежал за 7,73 секунды.
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ИСТОЧНИК KP.RU