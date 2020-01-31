2020-01-31T09:10:12+03:00
Общество

В Брянской области хотят создать мотобатальон ГИБДД

Об этом говорили на заседании коллегии регионального УМВД
Мария Дедкова
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Новый батальон предполагается задействовать для того, чтобы ловить ночных гонщиков.Новый батальон предполагается задействовать для того, чтобы ловить ночных гонщиков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области планируют создать мотобатальон ГИБДД. Об этом говорили на заседании коллегии регионального управления МВД.

Новый батальон предполагается задействовать для того, чтобы ловить ночных гонщиков.

Брянские полицейские проанализировали опыт коллег из других регионов и предложили купить патрульный мототранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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