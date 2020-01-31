В Брянской области хотят создать мотобатальон ГИБДД

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:10:12+03:00

Новый батальон предполагается задействовать для того, чтобы ловить ночных гонщиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом говорили на заседании коллегии регионального УМВД

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В Брянской области планируют создать мотобатальон ГИБДД. Об этом говорили на заседании коллегии регионального управления МВД.

Новый батальон предполагается задействовать для того, чтобы ловить ночных гонщиков.

Брянские полицейские проанализировали опыт коллег из других регионов и предложили купить патрульный мототранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU