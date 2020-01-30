Новым замгубернатора стал Сергей Тимошенко
Его кандидатуру утвердили депутаты
Сергей Михайлович приступил к работе в ноябре прошлого годаФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко избавился от приставки "врио". Окончательно в должности его утвердили депутаты на заседании регионального парламента, которое прошло 30 января.
Сергей Михайлович приступил к работе в ноябре прошлого года.Он курирует вопросы строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.
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ИСТОЧНИК KP.RU