Новым замгубернатора стал Сергей Тимошенко

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:38:23+03:00

Сергей Михайлович приступил к работе в ноябре прошлого года Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко избавился от приставки "врио". Окончательно в должности его утвердили депутаты на заседании регионального парламента, которое прошло 30 января.

Сергей Михайлович приступил к работе в ноябре прошлого года.Он курирует вопросы строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU