Дятьковское предприятие напоило детей в больнице кефиром с кишечной палочкой
Пациентов Брянской областной детской больницы напоили кефиром с кишечной палочкой. Наказание понесет предприятие поставщик - ООО «Дятьково-ГМЗ» . Фирму привлекли к административной ответственности.
В образцах творога и кефира, отобранных в детской больнице, выявили бактерии группы кишечной палочки.
Оказалось, что предприятие попалось на подобном нарушении уже во второй раз.
Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области, производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU