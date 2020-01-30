2020-01-30T12:03:24+03:00
Общество

Дятьковское предприятие напоило детей в больнице кефиром с кишечной палочкой

Фирма заплатит штраф
Мария Дедкова
Поделиться:
Производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей.Производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Пациентов Брянской областной детской больницы напоили кефиром с кишечной палочкой. Наказание понесет предприятие поставщик - ООО «Дятьково-ГМЗ» . Фирму привлекли к административной ответственности.

В образцах творога и кефира, отобранных в детской больнице, выявили бактерии группы кишечной палочки.

Оказалось, что предприятие попалось на подобном нарушении уже во второй раз.

Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области, производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске пьяные водители устроили 16 ДТП с начала года
Брянскую предпринимательницу осудят за нелегальный кредит
Найденные документы – в дежурную часть, машины «автохамов» - на штрафстоянку!
Экс-губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Дятьковское предприятие напоило детей в больнице кефиром с кишечной палочкой
Брянец заработал 780 миллионов рублей на незаконной продаже нефти
В ДТП под Брянском погиб 30-летний пассажир иномарки
В Брянске планируют создать вытрезвитель
Брянцам предложили раскрасить автобус для футбольного клуба «Динамо»
Житель Новозыбкова отправится в колонию на 17,5 лет за убийство сотрудницы кафе
В Брянске обследовали улицы, где нашли дефекты после капремонта
Брянец спрятал в вольере полкилограмма наркотиков
Научно-клинический центр Микрохирургии глаза переехал в новое здание «Владимир Плаза»
В Брянской области 30 января прогнозируют сильный снегопад
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь
У вернувшегося из Китая брянца заподозрили коронавирус
Осужденные принимают участие в благоустройстве Брянска
В этом году в Брянской области благоустроят 129 дворов
Навлинскую соцзащиту взбудоражил визит депутата Госдумы Бориса Пайкина
В Унече сбили пешехода-нарушителя
Борис Пайкин проведет несколько личных приемов в Брянской области
Одна из последних вздымщиц Брянской области отметила юбилей
К брянскому драмтеатру сделают пристройку
В Брянске продолжают расследовать трагическую гибель 16-летнего бодибилдера
За неделю 33 брянца подхватили «свиной» грипп
В Брянской области обанкротился завод по производству замороженного картофеля
В брянском Овстуге откроют отремонтированную ветряную мельницу