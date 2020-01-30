Дятьковское предприятие напоило детей в больнице кефиром с кишечной палочкой

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:03:24+03:00

Производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Пациентов Брянской областной детской больницы напоили кефиром с кишечной палочкой. Наказание понесет предприятие поставщик - ООО «Дятьково-ГМЗ» . Фирму привлекли к административной ответственности.

В образцах творога и кефира, отобранных в детской больнице, выявили бактерии группы кишечной палочки.

Оказалось, что предприятие попалось на подобном нарушении уже во второй раз.

Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области, производителя оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU